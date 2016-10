Van der Vaart en teamgenoten bestolen

KOPENHAGEN - De vreugde over de bekerzege op Fremad Amager was donderdag van korte duur bij Rafael van der Vaart en zijn teamgenoten van FC Midtjylland. Toen de spelers na de wedstrijd weer hun kleedkamer binnenstapten, bleek dat inbrekers daar hun slag hadden geslagen. ,,Allerlei waardevolle dingen zijn gestolen: telefoons, autosleutels en ga zo maar door'', mopperde technisch directeur Claus Steinlein in Deense media.

De clubleiding van Midtjylland heeft de politie ingeschakeld. De spelers waren woedend over het gebrek aan beveiliging in het stadion van Fremad Amager, dat uitkomt op het tweede niveau in Denemarken. Midtjylland won in Kopenhagen met 3-1, Van der Vaart deed als invaller de laatste 25 minuten mee.