ANP Wenger heeft Ramsey terug, maar mist Pérez

LONDEN - Arsenal-coach Arsène Wenger kan weer beschikken over aanvaller Aaron Ramsey en Olivier Giroud. De 25-jarige voetballer uit Wales kan zaterdag meespelen in de uitwedstrijd bij Sunderland. Ramsey kwam tot dusverre alleen in actie in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Liverpool en kampte daarna met een hamstringblessure. Giroud, die dinsdag zijn rentree maakte in het League Cupduel met Reading, miste de laatste drie competitiewedstrijden door een teenblessure.

Door ANP - 28-10-2016, 14:08 (Update 28-10-2016, 14:08)

Aanvaller Lucas Pérez staat zes tot acht weken aan de kant. De 28-jarige Spaanse aanvaller viel dinsdag uit met een enkelblessure in het duel met Reading. Wenger hekelde de tackle van Danzell Gravenberch vrijdag. ,,Het is heel frustrerend. Het was een domme actie, een opzettelijke schop'', aldus de coach.

Wenger wilde nummer laatst Sunderland niet onderschatten. ,,Hun grootste gevaar is Defoe en ze zijn goed in standaardsituatie met Wahbi Khazri.''