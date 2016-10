PSV zonder Zoet tegen Vitesse

ANP PSV zonder Zoet tegen Vitesse

EINDHOVEN - PSV speelt zaterdag zonder Jeroen Zoet tegen Vitesse. Coach Phillip Cocu liet vrijdag weten dat de doelman, die de afgelopen week wegens spierklachten twee duels met Sparta miste, nog onvoldoende fit is. Of hij dinsdag tegen Bayern München in de Champions League wel in actie komt is twijfelachtig.

Door ANP - 28-10-2016, 14:25 (Update 28-10-2016, 14:44)

Jürgen Locadia is evenmin van de partij. Volgens Cocu vordert het herstel van de aanvaller, maar is het nog te vroeg om wedstrijdminuten te maken. Ook Siem de Jong en Luciano Narsingh ontbreken bij de landskampioen uit Eindhoven.

Cocu zei de bekernederlaag van dinsdag tegen Sparta met zijn spelers te hebben geëvalueerd. ,,Ik ben blij met de positieve reactie die uit de groep kwam. We hebben voornamelijk vooruit gekeken. Nu komt punt twee: de vertaling naar het veld maken. Wij verwachten iedere wedstrijd een bepaalde inzet en beleving van PSV. Tegen Vitesse hoop ik niet alleen, maar verwacht ik een ander PSV te zien dan tegen Sparta.''

De coach voegde er aan toe ook positieve dingen te zien. ,,Laten we vooral niet de fout maken alleen in het negatieve te blijven hangen. Kritisch naar jezelf kijken is goed, maar zie de goede zaken niet over het hoofd.''