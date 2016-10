Elia en Berghuis inzetbaar tegen Heerenveen

ROTTERDAM - Eljero Elia en Steven Berghuis zijn zondag inzetbaar voor Feyenoord in de topper met Heerenveen. Trainer Giovanni van Bronckhorst voegde daar vrijdag in zijn voorbeschouwing wel aan toe dat de twee nog niet honderd procent fit zijn. ,,Het is in elk geval wel een voordeel dat ze woensdag in de bekerontmoeting met Excelsior minuten hebben gemaakt.''

De kans dat één van de twee in de basis start lijkt derhalve klein. Voor de posities op de flanken heeft Van Bronckhorst ook Jens Toornstra en Bilal Başacikoglu tot zijn beschikking.

Van Bronckhorst noemde de terugslag die de net van een blessure herstelde verdediger Sven van Beek heeft gekregen heel vervelend. ,,Hij stopt er al zijn kracht en energie in. Het is lastig te zeggen wanneer we Sven terug kunnen verwachten. Hij moet eerst pijnvrij zijn. Gelukkig is een operatie niet nodig.''