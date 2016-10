Eerste doelpunt van Janssen in Premier League

LONDEN - Vincent Janssen heeft zaterdag zijn langverwachte eerste treffer in de Premier League gemaakt. De spits schoot Tottenham Hotspur vlak voor rust vanaf de strafschopstip op voorsprong tegen Leicester City (1-0).

Door ANP - 29-10-2016, 17:05 (Update 29-10-2016, 17:05)

Janssen vierde zijn doelpunt uitgelaten. Hij was zichtbaar opgelucht na zijn eerste competitietreffer. De topschutter van vorig seizoen in de eredivisie had de penalty zelf verdiend. Verdediger Robert Huth van Leicester City trok de Nederlander aan zijn shirt in het strafschopgebied.

Janssen wist in de eerste negen competitiewedstrijden niet te scoren voor de Spurs. Ook in de Champions League heeft hij nog geen doel getroffen. De van AZ overgekomen aanvaller scoorde wel tweemaal voor het elftal van trainer Mauricio Pochettino in de League Cup, ook steeds vanaf elf meter.