ANP Mourinho naar tribune gestuurd

MANCHESTER - José Mourinho heeft zichzelf zaterdag opnieuw in de problemen gebracht. De manager van Manchester United moest de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen Burnley vanaf de tribune volgen. Mourinho zou in de rust ruzie hebben gemaakt met scheidsrechter Mark Clattenburg en mocht daarom niet meer op de bank langs het veld van Old Trafford gaan zitten.

Door ANP - 29-10-2016, 17:27 (Update 29-10-2016, 17:27)

De flamboyante Portugees moet zodoende opnieuw vrezen voor een straf van de Engelse bond FA, die doorgaans streng optreedt bij aanvaringen tussen trainers en scheidsrechters. Mourinho werd eerder in de week al aangeklaagd door de FA vanwege de prikkelende uitspraken die hij twee weken geleden deed over arbiter Anthony Taylor in de aanloop naar de kraker tegen Liverpool. De Portugees heeft tot maandag de tijd om beroep aan te tekenen.