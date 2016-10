Ronaldo weer belangrijk voor Real Madrid

ANP Ronaldo weer belangrijk voor Real Madrid

VITORIA-GASTEIZ - Cristiano Ronaldo was zaterdag weer eens belangrijk voor Real Madrid in de uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés. De Portugees maakte drie doelpunten voor zijn ploeg in Baskenland (4-1).

Door ANP - 29-10-2016, 18:17 (Update 29-10-2016, 18:17)

Ronaldo werd vorige week tijdens het door Real Madrid gewonnen thuisduel met Athletic Bilbao (2-1) uitgefloten door een deel van de verwende aanhang van de winnaar van de Champions League. De Portugees was dit seizoen nog niet zo op dreef voor Real als in de afgelopen jaren.

Deyverson bracht Alavés nog wel verrassend op voorsprong. Met zijn derde en vierde competitietreffer bezorgde Ronaldo zijn ploeg een voorsprong bij rust. In de tweede helft miste de Portugees een strafschop voordat Álvaro Morata de koploper van La Liga op 3-1 bracht. Het slotakkoord was weer voor Ronaldo, die vier van zijn laatste zeven strafschoppen voor Real en zijn nationale ploeg heeft gemist.

FC Barcelona kan zaterdag in het thuisduel met Granada de achterstand op de Madrileense koploper weer verkleinen tot twee punten.