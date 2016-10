Pereiro vervangt Narsingh bij PSV

ARNHEM - Gastón Pereiro begint zaterdag in de uitwedstrijd tegen Vitesse weer in het basiselftal van PSV. De Uruguayaanse buitenspeler moest dinsdag in de beker tegen Sparta Rotterdam (3-1 verlies) nog genoegen nemen met een plaats op de bank. Narsingh raakte in dat duel echter geblesseerd aan zijn hamstring en is nog niet fit genoeg. Tegen Sparta kwam Pereiro al als invaller binnen de lijnen.

Door ANP - 29-10-2016, 19:02 (Update 29-10-2016, 19:02)

Het basiselftal van PSV is verder ongewijzigd. Remko Pasveer staat opnieuw onder de lat bij de Eindhovenaren omdat international Jeroen Zoet nog geblesseerd is. Santiago Arias krijgt rechts in de defensie de voorkeur boven Joshua Brene.t

PSV wil in het Gelredome een slechte reeks doorbreken. Van de laatste zes officiële wedstrijden (competitie, beker en Champions League) won het team van trainer Phillip Cocu er maar eentje. In de eredivisie staat regerend kampioen PSV zeven punten achter op koploper Feyenoord, dat zondag sc Heerenveen ontvangt.