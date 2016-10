Blind gelooft zijn ogen niet

MANCHESTER - Daley Blind kon amper geloven dat Manchester United zaterdag tegen Burnley droog bleef staan. De verdediger van het Nederlands elftal had zeker vijftien opgelegde kansen geteld tijdens de wedstrijd op Old Trafford. Toch konden de fans van ManUnited geen enkele keer juichen (0-0).

Door ANP - 29-10-2016, 19:20 (Update 29-10-2016, 19:20)

,,Dit is moeilijk te geloven. Volgens mij hebben we zeker vijftien kansen gecreëerd'', zei Blind. De officiële statistieken spraken zelfs van 34 doelpogingen. ,,Ongelooflijk dat we niet één doelpunt hebben gemaakt. De keeper van Burnley speelde heel goed, maar dat kwam vooral door ons. Omdat wij zoveel kansen misten, kreeg hij steeds meer vertrouwen.''

Manager José Mourinho liet zich na afloop niet zien bij de pers. De Portugees was in de rust naar de tribune gestuurd door scheidsrechter Mark Clattenburg, met wie hij ruzie had gemaakt. Assistent Rui Faria moest uitleg geven. ,,De scheidsrechter heeft het fantastisch gedaan, meer wil ik niet zeggen'', merkte Faria schamper op. ,,De spelers hebben er alles aan gedaan en heel veel kansen gecreëerd. We moeten ons pas zorgen maken als we dat niet meer doen.''