ANP Eindelijk winst voor Willem II in Tilburg

TILBURG - Voor het eerst in tien maanden heeft Willem II weer eens een overwinning kunnen vieren in Tilburg. De ploeg van trainer Erwin van de Looi versloeg FC Groningen met 2-1. Dankzij de winnende treffer van Bartholomew Ogbeche in de slotfase namen de Tilburgers weer afstand van de laatste plaats in de eredivisie.

Door ANP - 29-10-2016, 20:25 (Update 29-10-2016, 20:38)

Doelpunten maken, dat is dit seizoen het grote probleem van de 'Tricolores'. In de eerste tien competitiewedstrijden wisten ze slechts zeven keer te scoren. Tegen FC Groningen kon Van de Looi niet beschikken over de spits die het grootste deel van de productie voor zijn rekening nam. De Spaanse spits Fran Sol, goed voor vijf treffers, zit een schorsing uit vanwege de rode kaart die hij vorige week kreeg tegen FC Utrecht. Ogbeche stond daarom voor het eerst dit seizoen aan de aftrap.

Kansen kreeg de thuisclub genoeg. Al na een halve minuut had Erik Falkenburg de hoek voor het uitzoeken na een voorzet van Freek Heerkens. Falkenburg kopte de bal echter recht in de handen van Sergio Padt. De keeper van Groningen zag even later via zijn vingertoppen een schot van Funso Ojo op de paal vliegen. Padt kreeg een paar minuten daarna hulp van verdediger Hans Hateboer, die vlak voor de doellijn een schot van Ogbeche pareerde.

Invaller

Na rust bleef Falkenburg achter in de kleedkamer. De middenvelder was samen met Sol de enige speler die dit seizoen had gescoord voor Willem II, waardoor de opdracht nog lastiger leek te worden. Uitgerekend zijn vervanger, Thom Haye, opende in de 66e minuut echter de score. Haye kopte een indraaiende voorzet van Jordy Croux eerst tegen Padt, maar was in de rebound scherper dan zijn bewaker Hateboer.

Lang kon Willem II niet genieten van die voorsprong. Tien minuten later trok invaller Mimoun Mahi de stand gelijk met een knappe treffer. Een curieus doelpunt van Ogbeche hielp de thuisclub toch aan de winst. Via Padt en de lat belandde de bal bij de Nigeriaan, die ervoor zorgde dat Tilburg eindelijk weer kon juichen.