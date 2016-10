Sparta speelt gelijk bij Heracles

ANP Sparta speelt gelijk bij Heracles

ALMELO - Heracles Almelo en Sparta Rotterdam hebben elkaar zaterdag in een aantrekkelijk duel in evenwicht gehouden: 2-2. Sparta opende kort voor de rust de score via spits Zakaria El Azzouzi. Na de rust boog Heracles die achterstand om in een voorsprong van 2-1 door doelpunten van Brahim Darri en Brandley Kuwas. Invaller Loris Brogno bepaalde de eindstand op 2-2. In blessuretijd kreeg Sparta een uitgelezen kans op de winnende treffer, maar Thomas Verhaar miste een strafschop.

Door ANP - 29-10-2016, 21:51 (Update 29-10-2016, 21:54)

Het duel was vanaf het begin niet sprankelend, maar wel levendig. Beide ploegen zochten de aanval als daar mogelijkheden voor waren. Dat leverde volop kansen op. Bij Heracles waren Kuwas, Samuel Armenteros en Lerin Duarte dicht bij het openingsdoelpunt. Sparta kreeg mogelijkheden via Verhaar en Denzel Dumfries.

Kort voor de rust viel het eerste doelpunt alsnog. Nadat scheidsrechter Ed Janssen een treffer van Heracles had afgekeurd omdat Thomas Bruns buitenspel zou hebben gestaan, scoorde Sparta aan de andere kant wel. Verhaar speelde zich knap vrij, waarna El Azzouzi op randje buitenspel de 0-1 achter doelman Bram Castro kon werken.

Heracles ging in de tweede helft nadrukkelijk op jacht naar de verdiende gelijkmaker en kreeg loon naar hard werken. Invaller Darri maakte op fraaie wijze de 1-1. Heracles kwam daarna via Kuwas zelfs op voorsprong, maar kort daarna maakte invaller Brogno knap de gelijkmaker. Diep in blessuretijd kreeg Sparta vanaf elf meter een ultieme kans op de winst, maar Verhaar zag zijn inzet worden gestopt door Castro.