Heerenveen pakt punt bij Feyenoord

ROTTERDAM - Feyenoord heeft zondag opnieuw genoegen moeten nemen met een punt in de eigen Kuip. De koploper van de eredivisie werd in toom gehouden door sc Heerenveen, dat aantoonde waarom het zo hoog op de ranglijst staat: 2-2. Feyenoord heeft nu nog drie punten voorsprong over op Ajax, dat het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst vorige week het eerste puntenverlies van dit seizoen bezorgde (1-1).

Door ANP - 30-10-2016, 16:29 (Update 30-10-2016, 16:41)

Heerenveen durfde ook in De Kuip te voetballen, waardoor het spel constant op en neer golfde. Zeker voor rust combineerde het elftal van trainer Jurgen Streppel een aantal keer makkelijk door de Rotterdamse defensie. Het leverde de Friezen een vroeg doelpunt op. Sam Larsson dribbelde vanaf de linkerflank steeds verder naar binnen en vond aan de rechterkant zijn maatje Arber Zeneli. Diens voorzet werd bij de eerste paal knap ingetikt door spits Reza Ghoochannejhad: 0-1.

Feyenoord laat zich dit seizoen echter niet meer zo snel van de wijs brengen. De thuisploeg ging vol overgave op jacht naar de gelijkmaker. Het leverde al snel twee enorme kansen op, voor Nicolai Jörgensen en Dirk Kuijt. Halverwege de eerste helft viel de gelijkmaker alsnog. Jens Toornstra zette Jörgensen op de rand van buitenspel vrij, waarna de Deense topscorer uit een lastige hoek zijn achtste competitietreffer binnenschoot: 1-1.

Penalty

Kort voor rust wees scheidsrechter Pol van Boekel naar de stip, nadat Jerry St. Juste in het strafschopgebied Bilal Basaçikoglu onderuit had geduwd. Doelman Erwin Mulder pareerde weliswaar de penalty van Kuijt, maar werd in de rebound alsnog geklopt door Rick Karsdorp. De rechtsback vierde uitbundig zijn eerste doelpunt voor Feyenoord (2-1).

De thuisploeg vergat na rust, toen Heerenveen minder aan voetballen toekwam, om de wedstrijd te beslissen. De grootste kans was voor Basaçikoglu, die alleen voor Mulder faalde. Bijna uit het niets kwam Heerenveen na een uur spelen langszij. Zeneli kreeg de ruimte om uit te halen en knalde de bal van grote afstand over doelman Brad Jones: 2-2. In de slotfase kreeg zowel Feyenoord als Heerenveen kansen op de winnende treffer, maar beide ploegen moesten genoegen nemen met een punt.