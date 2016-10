NEC na rust naast FC Utrecht

UTRECHT - FC Utrecht heeft zondag in de thuiswedstrijd tegen NEC twee punten laten liggen. De ploeg van trainer Erik ten Hag moest met 1-1 genoegen nemen. FC Utrecht heeft nu uit de laatste drie wedstrijden zeven punten gehaald en staat na een slechte competitiestart op de negende plaats.

Door ANP - 30-10-2016, 16:32 (Update 30-10-2016, 17:02)

Tegen NEC leek een derde opeenvolgende zege in de competitie aanstaande. De Utrechtse aanvallers lieten het lang afweten in de afwerking. Tien minuten voor rust viel de openingstreffer toch. Nacer Barazite kwam na een goede loopactie voor zijn directe tegenstander en schoot de bal, op aangeven van Richairo Zivkovic, via doelman Joris Delle in het doel. Zivkovic had de voorsprong in de laatste minuut van de eerste helft moeten verdubbelen. De aanvaller schoot de bal oog in oog met Delle naast.

NEC kwam in de tweede helft beter in de wedstrijd en maakte via Ferdi Kadioglu gelijk: 1-1. De 17-jarige invaller schoot de bal met de buitenkant van zijn voet hard in de rechterbovenhoek. Beide ploegen kregen daarna nog wat kansen op de winnende treffer, maar die viel aan beide kanten niet.

Andere wedstrijd

Willem Janssen, aanvoerder van FC Utrecht, baalde van het gebrek aan effectiviteit bij zijn ploeg. ,,We moeten bij rust al met 2-0 of 3-0 voor staan. Na rust was het een compleet andere wedstrijd'', zei hij bij FOX Sports . ,,Het was de derde wedstrijd in een week, de vermoeidheid speelde ook een rol. Topploegen gooien zo'n wedstrijd eerder in het slot, dat lukte ons niet.''

NEC-trainer Peter Hyballa speelde de eerste helft nog met drie aanvallers, maar schakelde in de tweede helft om naar het 4-4-2-systeem. Dat pakte goed uit. ,,De eerste helft sloeg van onze kant nergens op'', oordeelde middenvelder Gregor Breinburg.