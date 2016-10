Topschutter Jörgensen blaakt van vertrouwen

ANP Topschutter Jörgensen blaakt van vertrouwen

ROTTERDAM - Voor de tweede week op rij verspeelde Feyenoord zondag punten in de eigen Kuip, maar het Rotterdamse zelfvertrouwen lijdt daar niet onder. ,,We hebben negen wedstrijden achter elkaar gewonnen en daarna gelijk gespeeld tegen de nummers twee en drie van de ranglijst. Dat is nou niet bepaald een slechte reeks'', merkte Nicolai Jörgensen fijntjes op.

Door ANP - 30-10-2016, 18:04 (Update 30-10-2016, 18:04)

De Deense spits maakte tegen sc Heerenveen (2-2) zijn achtste treffer van het seizoen. Jörgensen, nieuw in Rotterdam, voert daarmee de topscorerslijst aan. Aan vertrouwen geen gebrek bij de aanvalsleider van Feyenoord. ,,Wij waren vorige week beter dan Ajax en nu ook beter dan Heerenveen. Het probleem is alleen dat we onze kansen niet afmaakten. Daarom ben ik ook een beetje boos op mezelf, ik had er nog één moeten maken'', aldus de nummer 9 van Feyenoord. ,,Maar je kan niet iedere wedstrijd winnen, dat heeft volgens mij nog nooit een club gedaan. We staan nog steeds bovenaan, dat is het belangrijkste.''