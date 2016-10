Van Bronckhorst heeft vrede met remise

ANP Van Bronckhorst heeft vrede met remise

ROTTERDAM - Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord kan wel leven met het gelijkspel van zijn ploeg zondag tegen sc Heerenveen (2-2). ,,Over negentig minuten hebben wij wel wat meer kansen gehad, maar Heerenveen had ook nog kunnen scoren. Het kon alle kanten op'', zei Van Bronckhorst.

Door ANP - 30-10-2016, 18:36 (Update 30-10-2016, 18:36)

Zo liet de koploper van de eredivisie voor de tweede keer op rij punten liggen in De Kuip, na de 1-1 van vorige week tegen Ajax. ,,Natuurlijk, we hadden nu acht punten kunnen voorstaan op Ajax in plaats van drie. Maar 'als' bestaat niet in de voetballerij'', benadrukt Van Bronckhorst. Hij verweet zijn ploeg wel dat het kort na rust, bij een voorsprong van 2-1, niet doordrukte. ,,We hadden in die cruciale fase de derde moeten maken, maar dat gebeurde niet. En toen kwam dat fantastische schot van Zeneli, een bal die hij niet zo vaak zal maken, maar nu wel. Al met al is 2-2 een terechte uitslag.''