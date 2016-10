Modeste pijnigt Hamburger SV

KEULEN - Hamburger SV staat ook na negen speeldagen op de onderste plaats in de Bundesliga. Zondag was het Anthony Modeste die de Hamburgers namens FC Köln pijnigde. De Franse aanvaller was verantwoordelijk voor de volledige productie van de thuisploeg die met 3-0 won.

Door ANP - 30-10-2016, 19:41 (Update 30-10-2016, 19:41)

Modeste, die eerst nog een strafschop miste, bracht zijn totaal op elf treffers waarmee hij topscorer is in de Bundesliga. Alle doelpunten vielen in het laatste halfuur nadat HSV-aanvaller Bobby Wood met rood naar de kant was gestuurd wegens slaan. FC Köln klom dankzij de winst naar de vierde plaats, op vijf punten van koploper Bayern München. HSV heeft twee punten.