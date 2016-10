Rocchi fluit PSV, Nijhuis naar Bulgarije

EINDHOVEN - De Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi heeft dinsdag in Eindhoven de leiding bij de confrontatie tussen PSV en Bayern München in de Champions League. De Europese voetbalbond UEFA wees de 43-jarige arbiter aan voor de groepswedstrijd in het Philips Stadion. PSV ging twee weken geleden in München hard onderuit (4-1).

Door ANP - 31-10-2016, 10:09 (Update 31-10-2016, 10:09)

De landskampioen staat onderaan in groep D met één punt, evenveel als de Russische club Rostov. Als PSV voor eigen publiek opnieuw van Bayern verliest, is de ploeg van trainer Phillip Cocu uitgeschakeld voor een plek in de achtste finales van de Champions League. De Duitse topclub heeft zes punten, Atlético Madrid gaat aan kop met de maximale score van negen punten.

Bas Nijhuis fluit dinsdag in Sofia de wedstrijd tussen de Bulgaarse kampioen Ludogorets en Arsenal. Bij Ludogorets spelen de Nederlandse aanvallers Jody Lukoki en Virgil Misidjan.