PSV zonder keeper Zoet tegen Bayern München

EINDHOVEN - PSV moet het dinsdag tijdens het duel met Bayern München in de Champions League stellen zonder doelman Jeroen Zoet. De international van Oranje heeft nog steeds last van de spierblessure die hem de afgelopen drie wedstrijden al aan de kant hield. Zoet ontbrak maandag tijdens de laatste training van PSV voor de confrontatie met de Duitse topclub.

Door ANP - 31-10-2016, 11:50 (Update 31-10-2016, 11:50)

De 25-jarige Veendammer stond twee weken geleden voor het laatst onder de lat, tijdens de verloren uitwedstrijd tegen Bayern in de Champions League (4-1). Zoet miste daarna de duels met Sparta Rotterdam in de eredivisie en de beker en ontbrak zaterdag ook bij het gewonnen bezoek aan Vitesse (0-2). Net als in die wedstrijden zal Remko Pasveer hem dinsdag tegen Bayern München vervangen. De 32-jarige Tukker debuteert in de Champions League.