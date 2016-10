Löw tot en met EK 2020 bondscoach Duitsland

FRANKFURT - Joachim Löw heeft zijn contract als bondscoach van Duitsland maandag met twee jaar verlengd, tot en met het EK van 2020. De 56-jarige trainer heeft de nationale ploeg sinds 2006 onder zijn hoede, nadat hij daarvoor twee jaar assistent was van Jürgen Klinsmann. Löw leidde de 'Mannschaft' twee jaar geleden in Brazilië naar de wereldtitel.

Het contract van Löw bij de Duitse bond DFB liep tot het WK van 2018 in Rusland, waar hij met zijn ploeg voor titelprolongatie gaat. De DFB heeft zoveel vertrouwen in de teamchef, dat de verbintenis vroegtijdig met twee jaar is verlengd.

,,Ik voel het volledige vertrouwen van de bond'', zei Löw maandag op het hoofdkantoor van de DFB in Frankfurt. ,,Als het hoofd en hart allebei 'ja' zeggen, is het niet zo moeilijk.'' Bondsvoorzitter Reinhard Grindel noemde Löw ,,de beste coach'' die hij zich kan wensen.

Halve finales

Met Löw op de bank won Duitsland 94 van de 141 interlands, 23 wedstrijden gingen verloren. Het is een kwestie van tijd voordat hij het record breekt van Sepp Herberger, die tot 167 interlands als bondscoach kwam. Op alle eindtoernooien onder Löw bereikte de ploeg minimaal de halve finales. Op het EK van 2008 verloor Duitsland de finale tegen Spanje, twee jaar later was er brons op het WK van 2010. Bij de EK's van 2012 en 2016 strandde de 'Mannschaft' in de halve finale.

Löw hoopt bij het volgende EK die titel eindelijk te kunnen pakken. ,,Eerst willen we in Rusland ons succes van 2014 herhalen. Daarna komt het EK, dat is een groot doel voor mij'', zei de bondscoach.