ANP Makkelie en Kuipers in Champions League

NYON - De scheidsrechters Danny Makkelie en Björn Kuipers komen net als Bas Nijhuis deze week in actie in de Champions League. De Europese voetbalbond UEFA stelde Makkelie maandag aan voor de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Sporting Portugal, woensdag in de Duitse stad. Dezelfde avond heeft Kuipers de leiding bij de confrontatie tussen Juventus en Olympique Lyon.

Door ANP - 31-10-2016, 13:30 (Update 31-10-2016, 13:30)

Makkelie komt in Dortmund wat landgenoten tegen op het veld. Bij Sporting spelen Bas Dost, Marvin Zeegelaar en Luc Castaignos. Arbiter Nijhuis komt dinsdag al in actie. Hij fluit dan in de Bulgaarse hoofdstad Sofia de groepswedstrijd in de Champions League tussen Ludogorets en Arsenal.

De UEFA maakte maandag ook de aanstellingen van de scheidsrechters voor de Europa League bekend. AZ krijgt donderdag in Israël tegen Maccabi Tel Aviv te maken met de Italiaan Davide Massa. De uitwedstrijd van Feyenoord tegen Zorja Loegansk staat onder leiding van Jakob Kehlet uit Denemarken. In Amsterdam fluit Pawel Raczkowski uit Polen het duel tussen Ajax en Celta de Vigo.