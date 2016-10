Sevilla zonder Nasri tegen Dinamo Zagreb

SEVILLA - Sevilla moet Samir Nasri woensdag missen in het thuisduel met Dinamo Zagreb in de Champions League. De middenvelder kampt met een spierblessure, zaterdag opgelopen in de wedstrijd tegen Sporting Gijón (1-1), maakte Sevilla maandag bekend. ,,Een MRI-scan heeft uitgewezen dat Nasri schade heeft aan de biceps van zijn linkerbeen'', zei de club. Het is niet bekend hoe lang de Fransman aan de kant staat.

Nasri bracht in de uitwedstrijd half oktober tegen Dinamo nog het enige doelpunt op zijn naam. In de groepsfase van de Champions League gaan Juventus en Sevilla samen aan de leiding met zeven punten uit drie wedstrijden. Olympique Lyon staat derde met drie punten en Dinamo Zagreb is vooralsnog puntloos.