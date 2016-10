Go Ahead zonder Fischer tegen Feyenoord

DEVENTER - Go Ahead Eagles kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord in de eredivisie niet beschikken over Sander Fischer. De verdediger kreeg zondag in het uitduel bij PEC Zwolle (3-1 verlies) een rode kaart.

Door ANP - 31-10-2016, 17:10 (Update 31-10-2016, 17:10)

Go Ahead Eagles en Fischer hebben maandag het schikkingsvoorstel geaccepteerd van de aanklager betaald voetbal van de KNVB, van één duel schorsing. In de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo op 19 november mag Fischer weer meedoen.