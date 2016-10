VVV bezorgt Jong Ajax eerste thuisnederlaag

AMSTERDAM - VVV-Venlo is koploper Jong PSV in de Jupiler League tot op één punt genaderd. De Limburgse voetbalclub was maandag op sportpark De Toekomst veel te sterk voor Jong Ajax: 0-4. Het was de eerste thuisnederlaag dit seizoen van het tweede elftal van de Amsterdammers.

Door ANP - 31-10-2016, 22:08 (Update 31-10-2016, 22:08)

VVV stond na een kwartier spelen al op 0-2. Clint Leemans opende in de tiende minuut met een wegdraaiend afstandsschot de score. Johnatan Opoku speelde vijf minuten later simpel verdediger Heiko Westermann uit en verdubbelde de voorsprong. Bij het derde doelpunt, kort voor rust, ging doelman Peter Leeuwenburgh in de fout. Hij liet een schot van Joey Sleegers los en zag tot zijn schrik de bal in het doel verdwijnen. Naast de drie tegendoelpunten was voor Ajax-trainer Marcel Keizer ook het geblesseerd uitvallen van aanvoerder Pelle Clement in de eerste helft een grote tegenvaller.

Jong Ajax, waar de zieke Abdelhak Nouri ontbrak, drong na rust wat meer aan maar wist de spanning niet meer terug te brengen. In de slotfase bepaalde Opoku met zijn tweede treffer de eindstand op 0-4.