ANP Babel met Deportivo gelijk tegen Valencia

LA CORUÑA - Deportivo la Coruña en Valencia zijn er niet in geslaagd de onderste regionen in de Spaanse voetbalcompetitie te verlaten. Het onderlinge duel tussen de clubs eindigde maandag in 1-1. Bij Deportivo kwam de Nederlandse aanvaller Ryan Babel twaalf minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen. Op dat moment was de eindstand al bereikt.

Door ANP - 31-10-2016, 22:47 (Update 31-10-2016, 22:47)

De Turkse middenvelder Emre Çolak opende in de blessuretijd van de eerste helft de score voor Deportivo. Na rust maakte Rodrigo Moreno gelijk voor het elftal van trainer Cesare Prandelli.

Valencia heeft na tien wedstrijden tien punten en staat gedeeld veertiende. Deportivo heeft één punt minder en is zeventiende.