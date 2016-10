Kostbare zege voor Pieters en Martins Indi

STOKE-ON-TRENT - Stoke City heeft maandag in de Engelse competitie de thuiswedstrijd tegen Swansea City met 3-1 gewonnen. Het was de derde zege dit seizoen voor het team van trainer Mark Hughes.

Door ANP - 31-10-2016, 23:04 (Update 31-10-2016, 23:04)

Bij beide teams stonden twee Nederlanders aan de aftrap. Verdedigers Erik Pieters en Bruno Martins Indi deden mee bij Stoke City. Mike van der Hoorn en Leroy Fer hadden een basisplek bij Swansea.

Wilfried Bony opende al in de derde minuut de score voor Stoke, dat maar kort kon genieten van die voorsprong. Vijf minuten na het doelpunt maakte Wayne Routledge gelijk. Dankzij een eigen treffer van Alfie Mawson en een tweede treffer van voormalig Vitesse-speler Bony nam Stoke City in de tweede helft afstand. Pieters kreeg in de slotfase een gele kaart.

Stoke City, waar Ibrahim Afellay na een kruisbandblessure vorige week de training hervatte, vond door de zege de aansluiting met de middenmoot in de Premier League. Swansea City blijft met vijf punten voorlaatste op de ranglijst.