'Pioli vervangt De Boer bij Inter'

ANP 'Pioli vervangt De Boer bij Inter'

MILAAN - Frank de Boer krijgt volgens toonaangevende Italiaanse kranten dinsdag te horen dat hij wordt ontslagen als trainer van Internazionale. Zijn opvolger is gevonden in Stefano Pioli, die tot april van dit jaar coach was van Lazio Roma.

Door ANP - 1-11-2016, 9:10 (Update 1-11-2016, 9:22)

Volgens onder meer de kranten La Repubblica, La Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport is er uitvoerig overleg geweest met de Chinese eigenaren van de club uit Milaan en is besloten dat het over en uit is voor De Boer na de reeks van slechte resultaten in dit seizoen. Inter leed zondag tegen Sampdoria de zoveelste nederlaag en is in de Serie A weggezakt naar de twaalfde plaats.

De media in Italië speculeren al weken over het vertrek van De Boer, die op 9 augustus aantrad en een contract voor drie jaar tekende bij Inter. Daarvoor was hij bijna zes seizoenen hoofdtrainer van Ajax.

De Boer zelf liet steeds weten dat hij zich gesteund voelde door de clubleiding. Hij zag ook na de 1-0 nederlaag tegen Sampdoria nog steeds perspectief. ,,Ik voel me goed hier en denk dat ik de situatie kan veranderen, ook al is die moeilijk. Het is een mentaal probleem en dat kan ik niet accepteren, want we hebben genoeg kwaliteiten'', zei hij.

De Boer, die vier keer kampioen werd met Ajax, gaf maandag nog gewoon de training, maar de Italiaanse media melden vrijwel eensgezind dat jeugdtrainer Stefano Vecchi dinsdag de training leidt en ook donderdag op de bank zit als Inter in de Europa League aantreedt tegen Southampton.