Frank de Boer na 3 maanden weg bij Inter

MILAAN - Het dienstverband van trainer Frank de Boer bij de Italiaanse club Internazionale is na amper drie maanden beëindigd. De roemruchte club uit Milaan ontsloeg de Nederlander dinsdag na een reeks van slechte resultaten. De nederlaag afgelopen zondag tegen Sampdoria was voor de clubleiding aanleiding hem uit zijn functie te zetten na veertien wedstrijden.

Door ANP - 1-11-2016, 12:42 (Update 1-11-2016, 13:23)

Italiaanse media wisten eerder op de dag al te melden dat het over en uit was voor de 46-jarige De Boer, die op 9 augustus een contract voor drie jaar tekende bij de 'Nerazzurri'. Hij zag zijn formatie zeven keer verliezen; vijf keer in de competitie en twee keer in de Europa League. Na elf speelronden is de in verval geraakte topclub terug te vinden op de twaalfde plek in de Serie A met 14 punten.

Inter bedankte in een korte persverklaring de Nederlandse trainer en zijn staf voor zijn werk en gaf aan dat jeugdtrainer Stefano Vecchi tijdelijk de honneurs waarneemt en donderdag op de bank zit als Inter in de Europa League aantreedt tegen Southampton. Als echte opvolger circuleerde de naam van Stefano Pioli, die tot april van dit jaar Lazio Roma trainde. Inter liet daarover niets kwijt.

Ajax

De Boer, 112-voudig international, trok naar Italië na bijna zes seizoenen bij Ajax. Hij veroverde met de Amsterdamse club vier keer de landstitel. Zijn positie bij Inter kwam al snel onder druk te staan na de slechte competitiestart. Hoewel voorzitter Javier Zanetti vorige week nog openlijk steun uitsprak voor de voormalig speler van onder meer Ajax en FC Barcelona, nam de nieuwe Chinese eigenaar het besluit toch afscheid te nemen van de coach.

De Boer zag ook na de 1-0 nederlaag van zondag tegen Sampdoria nog steeds perspectief. ,,Ik voel me goed hier en denk dat ik situatie kan veranderen, ook al is die moeilijk. Het is een mentaal probleem en dat kan ik niet accepteren, want we hebben genoeg kwaliteiten'', zei hij.

Trainers bleven de laatste jaren nooit lang bij Inter, dat na het behalen van de Italiaanse landstitel, de beker en Champions League in 2010 in een sportieve dip belandde. De Boer was al de achtste trainer na de Portugees José Mourinho, die in 2010 de ploeg verliet na het behalen van de 'treble'.