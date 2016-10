De Boer dankt fans: Forza Inter

De Boer dankt fans: Forza Inter

MILAAN - Frank de Boer vindt het jammer dat hij geen trainer meer is van Internazionale. De coach reageerde dinsdag via Twitter en in het Italiaans op zijn ontslag. ,,Jammer dat het zo is geëindigd. Om verder te komen met dit project, was er meer tijd nodig geweest'', liet de 112-voudig international weten, kort nadat de roemruchte Italiaanse club zijn ontslag had bekendgemaakt.

Door ANP - 1-11-2016, 14:07 (Update 1-11-2016, 15:30)

De Boer bedankte vervolgens de supporters van Inter: ,,Ik wil alle fans bedanken voor hun steun in de afgelopen maanden. 'Forza Inter' (Hup Inter).''

De Boer was slechts drie maanden hoofdtrainer bij de club uit Milaan. Hij tekende begin augustus voor drie jaar, maar zat slechts veertien wedstrijden op de bank. De clubleiding ontsloeg hem na de reeks van slechte resultaten; hij verloor zeven keer.

