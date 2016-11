Engelse voetbalbond klaagt Mourinho weer aan

MANCHESTER - Trainer José Mourinho van Manchester United is door de Engelse voetbalbond FA opnieuw aangeklaagd. Volgens de bond was de Portugees zaterdag grof en/of beledigend tegen scheidsrechter Mark Clattenburg, die het duel met Burnley leidde in de Premier League (0-0).

Door ANP - 1-11-2016, 16:27 (Update 1-11-2016, 16:27)

Mourinho had in de rust ruzie gemaakt met de arbiter en moest de tweede helft van Clattenburg vanaf de tribunes volgen. De scheidsrechter had United geen strafschop gegeven, terwijl de coach en zijn spelers vonden dat ze daar wel recht op hadden. Mourinho heeft tot 4 november de tijd om bezwaar aan te tekenen.

Het is voor de tweede keer binnen vijf dagen dat de Portugees door de FA wordt aangeklaagd. Eerder zorgden zijn uitspraken drie weken terug in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Liverpool (0-0) voor een beschuldiging. Volgens de FA suggereerde Mourinho toen dat het voor scheidsrechter Anthony Taylor lastig zou zijn om de wedstrijd goed te kunnen leiden.