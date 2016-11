Tottenham nog zonder Alderweireld en Kane

LONDEN - Tottenham Hotspur kan nog altijd niet rekenen op verdediger Toby Alderweireld en aanvaller Harry Kane. De Engelse club moet hen woensdag ook missen in het thuisduel met Bayer Leverkusen in de Champions League, zei trainer Mauricio Pochettino dinsdag op een persconferentie. Beide voetballers zijn onvoldoende hersteld van hun blessures.

Door ANP - 1-11-2016, 17:13 (Update 1-11-2016, 17:13)

Wellicht kan Kane wel speelminuten maken in de stadsderby met Arsenal zondag in de Premier League. De aanvaller herstelt sneller dan Alderweireld, aldus Pochettino. De Argentijnse coach twijfelt daarnaast of Erik Lamela woensdag tegen Leverkusen in actie kan komen. ,,Erik had dinsdag tijdens de training last van zijn heup en het is onzeker of hij morgen kan spelen.''

Volgens Pochettino moet er woensdag gewonnen worden om bovenin groep E te eindigen. Tottenham staat na drie gespeelde wedstrijden tweede met vier punten en moet AS Monaco met één punt verschil boven zich dulden. Bayer Leverkusen heeft drie punten en CSKA Moskou staat laatste met twee.