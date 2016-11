'Stadion Manchester City ontruimd'

MANCHESTER - Het stadion van Manchester City is dinsdag zo'n drie uur voor aanvang van het thuisduel met FC Barcelona in de Champions League ontruimd. Dat meldt The Sun op de eigen website.

Door ANP - 1-11-2016, 18:35 (Update 1-11-2016, 18:35)

De politie heeft nog geen reden voor de ontruiming gegeven. Honderden medewerkers van het stadion staan inmiddels buiten op straat. Er zou ook een alarm zijn afgegaan.

De aftrap voor het duel staat voor dinsdagavond 20.45 uur gepland.