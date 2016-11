Besiktas en Napoli in evenwicht

ANP Besiktas en Napoli in evenwicht

ISTANBUL - De wedstrijd tussen Besiktas en Napoli in de Champions League heeft dinsdag geen winnaar opgeleverd. Beide clubs hielden elkaar op 1-1 in Istanbul.

Door ANP - 1-11-2016, 20:47 (Update 1-11-2016, 20:47)

Ricardo Quaresma schoot Besiktas in de 79e minuut vanaf de strafschopstip op voorsprong. De thuisclub verdiende een penalty nadat verdediger Nikola Maksimović van Napoli een voorzet van Vincent Aboubakar met zijn arm had geblokt. Drie minuten later schoot Marek Hamšík zijn Italiaanse club alweer op gelijke hoogte.

Napoli blijft voorlopig koploper in groep B met zeven punten. Besiktas volgt na vier duels op één punt. Benfica (vier punten) en Dinamo Kiev (één punt) treffen elkaar dinsdagavond nog in Lissabon. De thuisploeg uit Portugal komt na een zege in punten gelijk met Napoli.

Oğuzhan Özyakup, geboren in Zaandam, mocht een kwartier voor het einde invallen bij Besiktas. De Turkse club won twee weken geleden de uitwedstrijd bij Napoli met 3-2.