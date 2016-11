Atlético, PSG en Arsenal verder in CL

MANCHESTER - Atlético Madrid, Arsenal, Bayern München en Paris Saint-Germain hebben zich na vier groepsduels al geplaatst voor de achtste finales van de Champions League.

Door ANP - 1-11-2016, 23:03 (Update 1-11-2016, 23:08)

Atlético had dinsdag voor eigen publiek veel moeite met Rostov (2-1). Antoine Griezmann bewaarde zijn winnende treffer voor de blessuretijd (2-1). De Fransman had de score ook al geopend. Sardar Azmoun tekende voor de gelijkmaker. Het was alweer een jaar geleden dat Atlético in eigen stadion een tegentreffer moest incasseren in de Champions League.

Bayern München had voldoende aan de uitzege op PSV (2-1). De Duitsers volgen Atlético op drie punten in de poule.

Ook Paris Saint-Germain en Arsenal strijden in de twee resterende groepsduels alleen nog maar om winst van poule A. Beide clubs kwalificeerden zich dinsdag met een moeizame uitzege alvast voor de achtste finales. Arsenal keek in de vijftiende minuut van de uitwedstrijd bij Ludogorets al tegen een achterstand van 2-0 aan. Granit Xhaka, Olivier Giroud en Mesut Özil stelden alsnog orde op zaken in Sofia.

Paris Saint-Germain versloeg Basel in Zwitserland (2-1). Thomas Meunier maakte in blessuretijd de winnende treffer.