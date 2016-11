Feyenoord zonder El Ahmadi tegen Loegansk

ANP Feyenoord zonder El Ahmadi tegen Loegansk

ROTTERDAM - Feyenoordmiddenvelder Karim El Ahmadi ontbreekt donderdag in het duel van de Rotterdamse club tegen Zorja Loegansk. De speler heeft te veel last van een voetblessure die hij zondag opliep in de wedstrijd tegen Heerenveen, maakte de club woensdag bekend. Tony Vilhena ontbreek in de selectie vanwege familieomstandigheden, zijn moeder overleed in de nacht van zondag op maandag.

Door ANP - 2-11-2016, 8:32 (Update 2-11-2016, 8:32)

Coach Giovanni van Bronckhorst reist met twintig spelers naar de Oekraïense stad Odessa waar het duel donderdagavond 19.00 uur (Nederlandse tijd) wordt gespeeld. Eljero Elia maakt weer deel uit van de selectie en kan zijn Europese debuut maken voor Feyenoord. De afgelopen drie wedstrijden in de groepsfase van de Europa League stond hij aan de kant met een schouderblessure.