Feyenoord moet improviseren op middenveld

ANP Feyenoord moet improviseren op middenveld

ODESSA - Met een geïmproviseerd middenveld wil Feyenoord donderdag een nieuwe stap richting de volgende ronde van de Europa League zetten. Trainer Giovanni van Bronckhorst mist niet alleen de geblesseerde Karim El Ahmadi in het uitduel met Zorja Loegansk uit Oekraïne. Tonny Vilhena is niet in het vliegtuig richting Odessa gestapt omdat zijn moeder op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker is overleden.

Door ANP - 2-11-2016, 18:19 (Update 2-11-2016, 18:44)

,,De situatie van Vilhena heeft veel impact op de groep, dat lijkt mij logisch”, stelde Van Bronckhorst woensdag voor de afsluitende training van zijn ploeg in het Tsjornomoretsstadion. ,,Het gevoel om er juist nu voor hem met zijn allen te staan, dat is heel sterk. Op dit soort dagen laat je je gevoel spreken. Tonny en zijn familie staan nu voorop. We reizen vrijdag ook eerder terug voor de uitvaart.”

Van Bronckhorst wilde nog niet vertellen hoe hij El Ahmadi, dit seizoen vaak een van de uitblinkers van zijn elftal, en Vilhena gaat vervangen. Maar het ligt voor de hand dat hij Marko Vejinovic en Renato Tapia een basisplaats geeft. Feyenoord versloeg Zorja Loegansk twee weken geleden in De Kuip met 1-0. ,,Toen lieten we ze niet in het spel komen en hebben we weinig weggegeven en veel gecreëerd'', zei de trainer van de koploper van de eredivisie. ,,Dat is hier weer nodig voor een goed resultaat.''

Feyenoord en Manchester United leiden groep A van de Europa League met zes punten. Fenerbahçe volgt met vier punten en Zorja Loegansk heeft slechts een puntje aan drie groepsduels overgehouden. ,,We willen graag overwinteren in de Europa League en daarvoor moeten we hier belangrijke punten pakken'', besloot Van Bronckhorst.