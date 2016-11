Schorsing en geldboete voor Mourinho

ANP Schorsing en geldboete voor Mourinho

MANCHESTER - José Mourinho is voor één duel geschorst. De trainer van Manchester United zit zondag tijdens het duel met Swansea City niet op de bank, omdat hij zich volgens de Engelse voetbalbond FA heeft misdragen.

Door ANP - 2-11-2016, 19:35 (Update 2-11-2016, 19:35)

Mourinho beledigde zaterdag scheidsrechter Mark Clattenburg in de rust van het competitieduel met Burnley. Hij was boos dat United geen strafschop had gekregen. De arbiter stuurde Mourinho direct naar de tribune waar hij de tweede helft kon bekijken.

Mourinho kreeg woensdag ook nog een boete van 55.000 euro opgelegd. Volgens de FA heeft Mourinho arbiter Anthony Taylor in de aanloop naar het bekerduel tussen United en Liverpool onnodig onder druk gezet. De Portugees suggereerde dat Taylor niet de juiste arbiter voor die wedstrijd was omdat hij in de omgeving van Liverpool woont.