Van den Brom: Ajax van latere zorg

ANP Van den Brom: Ajax van latere zorg

TEL AVIV - AZ is met de gedachten nog niet bij de thuiswedstrijd van zondag tegen Ajax. ,,Daar denken we niet aan. We spelen twee belangrijke wedstrijden in vier dagen. Maccabi is de eerste'', zei trainer John van den Brom woensdag in aanloop naar de wedstrijd in Israël. ,,Het was een moeilijke wedstrijd in Alkmaar, donderdag zal het weer lastig worden.''

Door ANP - 2-11-2016, 21:03 (Update 2-11-2016, 21:03)

Van den Brom heeft de beschikking over een fitte selectie. Aanvoerder Ron Vlaar is na zijn kuitbeenblessure weer van de partij bij AZ. De verdediger moest de afgelopen twee wedstrijden (tegen ADO Den Haag en in de beker FC Emmen) aan zich voorbij laten gaan. Alleen Alireza Jahanbakhsh ontbreekt. AZ nam eerder de beslissing de Iraanse aanvaller voor beide ontmoetingen met Maccabi buiten de selectie te laten. De clubleiding deed dat om Jahanbakhsh, gezien de gespannen verhoudingen tussen Iran en Israël, niet in de situatie te brengen dat hij in de toekomst eventueel niet meer uit kan komen voor het nationale team van zijn land.

AZ heeft aan drie duels in de Europa League één punt overgehouden en is hekkensluiter in poule D. Maccabi Tel Aviv heeft drie punten uit drie duels en staat derde.