ANP Bale scoort sneller dan Benzema

WARSCHAU - Gareth Bale heeft woensdag voor een record gezorgd in de Champions League. De aanvaller opende in de uitwedstrijd van Real Madrid tegen Legia Warschau na 55 seconden de score. Real Madrid scoorde in de belangrijkste Europese clubcompetitie nog nooit zo snel. Tot woensdag stond het record van Real op naam van Karim Benzema. De Fransman was een kleine vijf jaar geleden, op 22 november 2011, na één minuut en 26 seconden trefzeker tegen Dinamo Zagreb.

Door ANP - 2-11-2016, 21:11 (Update 2-11-2016, 21:11)

Dit seizoen scoorde één speler sneller dan 55 seconden. Dat was Edinson Cavani. De speler van Paris Saint-Germain bracht zijn club op 13 september al na 41 seconden aan de leiding.

Het doelpunt van Bale was erg fraai. De voetballer uit Wales trapte de bal, die met het hoofd werd verlengd door Cristiano Ronaldo, van buiten het zestienmetergebied uit de lucht in één keer hoog en hard in het doel.