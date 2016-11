Tottenham verliest thuis ook van Leverkusen

LONDEN - Wembley brengt Tottenham Hotspur dit seizoen in de Champions League nog maar weinig geluk. De Engelse voetbalclub verloor woensdag met 0-1 van Bayer Leverkusen, nadat AS Monaco in de eerste speelronde er ook al met drie punten vandoor was gegaan: 1-2.

Het enige doelpunt kwam in de 65e minuut op naam van Kevin Kampl. Leverkusen gaat dankzij de zege Tottenham voorbij in de stand. De Duitsers staan na vier speelronden op zes punten en Tottenham blijft staan op vier punten. Vincent Janssen begon op de reservebank bij de Spurs. De Oranje-international mocht na een half uur al invallen voor de geblesseerd uitgevallen Belg Mousa Dembélé. In de slotfase was Janssen nog dicht bij de gelijkmaker, maar hij kon net niet bij de bal.

AS Monaco won in de andere groepswedstrijd overtuigend van CSKA Moskou (3-0) en zette daarmee een grote stap op weg naar de achtste finales. De einstand was bij rust al bereikt. Aanvoerder Falcao scoorde twee keer, en de openingstreffer werd gemaakt door Valère Germain. Monaco heeft acht punten. Moskou blijft laatste met twee punten.