ANP Sevilla bijna verder in Champions League

TURIJN - Sevilla heeft woensdagavond een voorschot genomen op een plaats in de achtste finales van de Champions League. De winnaar van de laatste drie edities van de Europa League versloeg voor eigen publiek Dinamo Zagreb (4-0).

Door ANP - 2-11-2016, 22:53 (Update 2-11-2016, 23:01)

Sevilla vierde de grootste zege ooit voor de club in de Champions League. Luciano Vietto bracht de Spanjaarden in de 31e minuut op voorsprong (1-0). De bezoekers uit Kroatië verloren nog voor rust Petar Stojanovic met een tweede gele kaart. Vervolgens profiteerden Sergio Escudero, Steven Nzonzi en Wissam Ben Yedder namens de thuisclub van de overtalsituatie.

Sevilla heeft na vier duels tien punten. Dat zijn er twee meer dan Juventus, dat in de slotfase een voorsprong tegen Olympique Lyon uit handen gaf (1-1). Lyon heeft vier punten en Dinamo Zagreb staat er met nul punten en een doelsaldo van nul doelpunten voor en twaalf tegen erg beroerd voor.

Juventus kwam in de dertiende minuut nog wel op voorsprong tegen Lyon nadat Björn Kuipers voor een strafschop had gefloten. De Nederlandse arbiter bestrafte verdediger Mouctar Diakhaby van Olympique Lyon voor een overtreding op zijn tegenstander Stefano Sturaro. Gonzalo Higuain hield het hoofd koel en benutte voor het eerst in zijn loopbaan een penalty in de Champions League, 1-0. Corentin Tolisso bezorgde de formatie uit het zuiden van Frankrijk in de 85e minuut alsnog een punt (1-1).