ANP Vijf relschoppers bekend bij de politie

DOETINCHEM - Twee mannen die betrokken waren bij de rellen in Doetinchem na twee wedstrijden van De Graafschap hebben zich gemeld bij de politie nadat hun foto was gepubliceerd. Drie anderen zijn herkend op een foto.

Door ANP - 3-11-2016, 13:29 (Update 3-11-2016, 13:29)

De politie heeft vanaf woensdag 27 foto's openbaar gemaakt. De gezichten waren nog niet herkenbaar. Dat gaat volgende week wel gebeuren als de relschoppers zich nog niet hebben gemeld.

De ongeregeldheden braken uit bij wedstrijd tegen Ajax van 8 mei en tegen Go Ahead Eagles op 22 mei. Na het duel met Ajax werden politiemensen bekogeld met onder meer stoeptegels en werden vernielingen aangericht. Na het treffen met Go Ahead liepen supporters van De Graafschap het veld op. Ze schopten en sloegen spelers van Go Ahead.