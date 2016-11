Stekelenburg weer fit

LIVERPOOL - Maarten Stekelenburg is weer fit. Dat heeft Everton-coach Ronald Koeman donderdag bevestigd, in aanloop naar het competitieduel met Chelsea van komende zaterdag.

Door ANP - 3-11-2016, 16:07 (Update 3-11-2016, 16:07)

De vaste keus in het elftal van Koeman, tevens eerste doelman van Oranje, miste afgelopen weekend de wedstrijd tegen West Ham United door een lichte voetblessure. Everton, met Joel Robles onder de lat, won met 2-0 en staat nu zesde in de Premier League. Komende tegenstander Chelsea is terug te vinden op de vierde plaats.

Stekelenburg is een van de twee keepers in de voorselectie van bondscoach Danny Blind voor de oefeninterland van Oranje tegen België op 9 november en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg vier dagen later. Michel Vorm (Tottenham Hotspur) is de andere. Blind maakt vrijdag de definitieve selectie bekend.