ANP 'Grasmat WK-stadion Sint-Petersburg wiebelt'

SINT-PETERSBURG - Er zijn problemen met de grasmat van de Zenit Arena in Sint-Petersburg, een van de stadions voor het WK 2018. Russische media meldden donderdag dat bij een inspectie van wereldvoetbalbond FIFA bleek dat de mat wiebelt.

Door ANP - 3-11-2016, 17:42 (Update 3-11-2016, 17:48)

In de Zenit Arena, het decor voor een van de halve finales bij het WK, ligt de grasmat in een uitschuifbare bak. Voorzitter Vitali Moetko van de Russische bond bagatelliseert het probleem. ,,Als je het veld niet zo op de proef stelt, is er niets aan de hand.'' De problemen kwamen maandag aan het licht toen FIFA-officials op het veld sprongen en constateerden dat er beweging in zit.

Als oplossing denken de Russen aan stalen frames onder het veld. Een andere mogelijkheid is het vervangen van het veld voor een niet-mobiele grasmast, zoals de FIFA dat het liefste ziet.

Sint-Petersburg is een van de elf speelsteden van het WK 2018. Het stadion moet eerder al speelklaar zijn, omdat in de zomer van 2017 ook de Confederations Cup er plaatsvindt. De Russen hopen dat het onderkomen van Zenit Sint-Petersburg voor het einde van dit jaar opgeleverd kan worden. Het stadion aan de oever van de Neva-rivier heeft, behalve een uitschuifbaar veld, ook een dak dat open en dicht kan. Eerder waren er al zorgen over vertraging bij de bouw, die in 2007 begon. De kosten werden aanvankelijk geraamd op 100 miljoen euro, maar dreigen nu zelfs zes keer te worden overschreden.