Vlaar en Haps terug in basiself AZ

ANP Vlaar en Haps terug in basiself AZ

TEL AVIV - De verdedigers Ron Vlaar en Ridgeciano Haps keren donderdagavond terug in de basiself van AZ, dat in de Europa League tegen Maccabi Tel Aviv speelt. Vlaar kampte wekenlang met een kuitblessure en zag vanaf de tribune AZ worstelen. Haps had last van een voetblessure en miste afgelopen week het bekerduel met FC Emmen en de competitiewedstrijd bij ADO Den Haag.

Door ANP - 3-11-2016, 18:31 (Update 3-11-2016, 18:31)

Wout Weghorst begint opnieuw in de spits bij de ploeg van coach John van den Brom, die de in vorm verkerende 'supersub' Robert Mühren wederom op de bank posteert. In de thuiswedstrijd tegen Maccabi kreeg Mühren nog de voorkeur.

Naast Weghorst speelt Levi Garcia op de positie van Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër blijft aan de kant tegen de Israëlische tegenstander om problemen in zijn vaderland te voorkomen.

AZ, dat twee weken geleden met 2-1 verloor van Maccabi, moet in Tel Aviv winnen om zicht te houden op overwintering in Europa.