Giroud terug in Franse selectie

PARIJS - De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft Olivier Giroud teruggehaald bij de selectie van 'Les Bleus'. De spits van Arsenal kreeg afgelopen maand geen oproep voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije en het Nederlands elftal, die de verliezend EK-finalist twee overwinningen opleverden (4-1 en 1-0). Voor het kwalificatieduel van volgende week vrijdag met Zweden mag Giroud zich wel weer melden bij Deschamps.

Door ANP - 3-11-2016, 20:13 (Update 3-11-2016, 20:13)

De spits maakte in zijn laatste twee wedstrijden voor Arsenal bij elkaar drie doelpunten. Giroud was op het EK in eigen land de eerste keus van Deschamps, maar de afgelopen wedstrijden koos de bondscoach voor het duo Antoine Griezmann en Kévin Gameiro van Atlético Madrid.

De aanvallers Anthony Martial en André-Pierre Gignac kregen geen uitnodiging van Deschamps. Frankrijk en Zweden gaan samen aan kop in groep A, met zeven punten uit drie wedstrijden. Oranje staat derde met vier punten. Sam Larsson van sc Heerenveen behoort tot de Zweedse selectie, net als onder anderen Ola Toivonen, Marcus Berg en John Guidetti.