ANP AZ vrijwel uitgeschakeld in Europa League

TEL AVIV - AZ komt maar niet op gang in de Europa League. Na de 0-0 donderdag in Israël tegen Maccabi Tel Aviv is overwinteren met slechts twee punten uit vier wedstrijden een moeilijke opgave geworden.

Door ANP - 3-11-2016, 20:57 (Update 3-11-2016, 21:24)

Bij AZ begon Robert Mühren, de laatste weken als invaller uiterst productief, weer op de bank. Trainer John van den Brom gaf in de spits de voorkeur aan Wout Weghorst. De Alkmaarse ploeg startte vooral verdedigend zwak. In de eerste tien minuten kreeg Maccabi Tel Aviv al vier riante kansen, die allemaal werden verprutst.

Ook daarna was het een wonder dat AZ geen tegendoelpunt kreeg. Tal Ben Haim II en Dor Micha verzuimden te scoren. AZ stelde er aanvallend niets tegenover. De ploeg kwam tegen de nummer twee van de Israëlische competitie aanvankelijk amper over de middellijn. Pas na bijna een half uur kreeg AZ een mogelijkheid na een pass van Iliass Bel Hassani op Ben Rienstra.

Mirakel

AZ overleefde de eerste 45 minuten uiteindelijk zonder averij op te lopen. De ploeg kwam ook de eerste minuten van de tweede helft ongeschonden door. Dat was eveneens een mirakel. Doelman Sergio Rochet trapte finaal over een terugspeelbal van Weghorst heen, maar gelukkig voor de doelman ging de bal enkele centimeters naast zijn doel.

Van den Brom bracht na tien minuten Mühren binnen de lijnen. De Volendammer verving verdediger Rens van Eijden. Die aanvallende wissel gaf AZ nieuw vertrouwen. De ploeg kwam steeds beter in de wedstrijd. Mühren was dicht bij het openingsdoelpunt. Zijn vrije trap ging net naast.

AZ probeerde daarna van alles om de winst te forceren. Dat leverde een kans op voor invaller Dabney dos Santos. Ook Mühren kreeg een mogelijkheid. Aan de andere kant miste Haris Medunjanin, oud-speler van AZ, op een haar na het doel. Het duel eindigde onbeslist, waardoor overwinteren in de Europa League steeds moeilijker wordt voor AZ. Samen met Dundalk en Maccabi Tel Aviv, die allebei vier punten hebben, moeten de Alkmaarders vechten om de tweede plek achter het oppermachtige Zenit Sint-Petersburg.