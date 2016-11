Feyenoord pakt met tien man een punt

ODESSA - Met tien man heeft Feyenoord zich donderdag in de Europa League naar een punt geknokt bij Zorja Loegansk. De koploper van de eredivisie moest de hele tweede helft in ondertal spelen nadat Eric Botteghin met rood van het veld was gestuurd, maar hield stand: 1-1. Daardoor hebben de manschappen van trainer Giovanni van Bronckhorst nog steeds volop uitzicht op een vervolg in het Europese bekertoernooi. Feyenoord kan dat veiligstellen in de resterende wedstrijden tegen de concurrenten Manchester United (uit) en Fenerbahçe (thuis).

Door ANP - 3-11-2016, 20:58 (Update 3-11-2016, 21:12)

Feyenoord miste in Odessa de twee aanjagers op het middenveld, Karim El Ahmadi (geblesseerd) en Tonny Vilhena, die in Nederland achterbleef vanwege het overlijden van zijn moeder. Zijn ploeggenoten speelden daarom met rouwbanden. Renato Tapia en Marko Vejinovic namen de opengevallen plekken over. Van Bronckhorst gaf voorin Eljero Elia de voorkeur boven Bilal Basaçikoglu.

De Rotterdamse ploeg beleefde in het koude Oekraïne een vliegende start. De eerste gevaarlijke uitbraak leverde na een kwartier direct een doelpunt op. Jens Toornstra kon de bal uit een voorzet van Elia niet richting het doel koppen, maar de onvermoeibare Dirk Kuijt pikte de bal op die richting de achterlijn rolde. Kuijt legde de bal voor het doel precies op het hoofd van topschutter Nicolai Jörgensen, die tussen twee verdedigers in raak kopte (0-1). Het ontging de Deense scheidsrechter dat zijn landgenoot daarbij wel een handig duwtje uitdeelde.

Feyenoord leek de wedstrijd onder controle te hebben, maar kort voor rust ging het plotseling mis. Binnen één minuut kreeg Botteghin twee gele kaarten, eerst voor een fikse overtreding en daarna omdat hij een Oekraïens schot in het zestienmetergebied tegen zijn opgestoken hand kreeg. Botteghin moest met rood van het veld en zag hoe Rafael Forster voor de gelijkmaker zorgde. De strafschop van de Braziliaan werd weliswaar gekeerd door Brad Jones, maar in de rebound tikte hij alsnog de 1-1 binnen.

Met verdediger Miquel Nelom voor spits Jörgensen wilde Feyenoord in de tweede helft in ieder geval een punt over de streep trekken. De Rotterdamse club had geluk dat de arbitrage ten onrechte een doelpunt van invaller Vladislav Kulach afkeurde voor buitenspel. Aan de andere kant verzuimde Vejinovic om een kansrijke uitbraak van Feyenoord te bekronen met een doelpunt.