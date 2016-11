AS Roma vrijwel zeker van overwintering

WENEN - AS Roma kan overwintering in de Europa League bijna niet meer ontgaan. De Italiaanse ploeg won donderdagavond met middenvelder Kevin Strootman in de ploeg uit bij Austria Wien met 4-2.

Door ANP - 3-11-2016, 21:34 (Update 3-11-2016, 21:34)

De Oostenrijkse ploeg kwam nog wel vroeg op voorsprong via Olarenwaju Kayode, maar Edin Dzeko en Daniele De Rossi bogen dat snel om. Opnieuw Dzeko en Radja Nainggolan sloegen in de tweede helft toe. Vlak voor tijd maakte Alexander Grünwald het tweede Weense doelpunt.

In de poule van AS Roma speelden FC Astra en Viktoria Pilsen gelijk (1-1). De Romeinen gaan met acht punten aan de leiding, gevolgd door Austria Wien (vijf). Astra en Pilsen staan op respectievelijk vier en drie punten.

Anderlecht gaat na een dikke zege op Mainz (6-1) aan de leiding in groep C. De Belgen staan op acht punten, evenveel als Saint-Etienne, dat met 2-1 bij Qabala won. De Azerbeidzjaanse ploeg kwam op voorsprong, maar Oussama Tannane maakte vlak voor rust uit een vrije trap gelijk voor de Fransen, waarna in de tweede helft Robert Beric de winnende treffer maakte voor Saint-Etienne.