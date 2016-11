Mourinho laakt instelling bij ManUnited

ISTANBUL - Meestal beschermt manager José Mourinho zijn spelers, maar na de nederlaag donderdag in de Europa League bij Fenerbahçe (2-1) was hij keihard in zijn oordeel. De Portugees laakte de instelling van de vedettes bij Manchester United. ,,Fenerbahçe speelde alsof dit de finale van de Champions League was en wij alsof het een zomers oefenpotje was'', mopperde Mourinho.

3-11-2016

De Engelse topclub stond in Istanbul al na één minuut op achterstand, door een prachtige omhaal van Moussa Sow. Jeremain Lens verdubbelde in de tweede helft de Turkse voorsprong uit een vrije trap. ,,Zij verdienden de winst'', erkende Mourinho. ,,Voetbal gaat niet alleen om kwaliteit, het gaat ook om inzet en betrokkenheid. Je moet op de toppen van je kunnen spelen. Dat deden we niet, we hebben niet alles gegeven.''

Over de kansen van zijn ploeg in de groep met verder ook Feyenoord was Mourinho duidelijk. ,,Als we de laatste twee wedstrijden winnen, zijn we door. Zelfs met vier punten kunnen we ons kwalificeren, omdat Feyenoord en Fenerbahçe nog tegen elkaar spelen.''