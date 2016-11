Van Bronckhorst koestert punt

ANP Van Bronckhorst koestert punt

ODESSA - Trainer Giovanni van Bronckhorst koestert het punt dat Feyenoord donderdag in de Europa League pakte bij Zorja Loegansk (1-1). ,,Als je de hele tweede helft met tien man speelt, is het een kwestie van verdedigen en wachten op de kansjes die komen. Een gelijkspel is gezien het wedstrijdverloop een resultaat waar we uiteindelijk blij mee zijn'', zei Van Bronckhorst in Odessa.

Door ANP - 3-11-2016, 22:32 (Update 3-11-2016, 22:32)

De koploper van de eredivisie raakte kort voor rust verdediger Eric Botteghin kwijt met een rode kaart (twee keer geel). Uit de daaropvolgende strafschop trok de thuisploeg de stand gelijk. Met tien man hield Feyenoord in de tweede helft stand. ,,We hebben zelf nog één of twee aardige kansen kunnen creëren, maar daar moet je een beetje geluk bij hebben. Helaas konden we die kansen niet benutten'', aldus Van Bronckhorst. ,,Door dit resultaat zijn we wel een stap dichter bij overwintering.''

Feyenoord heeft net als Fenerbahçe na vier wedstrijden zeven punten. De Rotterdammer spelen over drie weken op Old Trafford tegen Manchester United, op 8 december komt Fenerbahçe naar De Kuip.